Tysk myndighed: To terrormistænkte anholdt i Danmark

Holbæk - 11. februar 2021 kl. 15:44 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Statsadvokaturen i den tyske by Dessau oplyser, at to terrormistænkte mænd er anholdt i Danmark.

Det er regionalavisen Volksstimme med base i Magdeburg, som har fået oplysningerne fra generalstatsadvokaturen i Naumburg.

I en meddelelse til avisen skriver Klaus Tewes fra statsadvokaturen:

»På anmodning fra statadvokaturen i Dessau-Rosslau har Amtsretten lørdag den 6. Februar udstedt en arrestordre mod tre mænd af syrisk afstamning i alderen 33, 36 og 40 år.

De anklages for at have forberedt en alvorligt statsfarlig voldsdåd.

De anklages for i januar at have købt adskillige kilo kemikalier, som kan tjene til fremstilling af sprængstoffer.

Ved ransagning af en adresse i Dessau-Rosslau er der fundet yderligere indicier, blandt andet 10 kilo sortpulver og tændsnore.«

Det fremgår videre af meddelelsen fra statsadvokaturen, at sagen nu er overgivet til forbundspolitiet.

Om de mistænkte oplyser statsadvokaturen, at to af de tre anklagede i mellemtiden er blevet anholdt i Danmark, hvor man også sikrede sig de indkøbte kemikalier.

Den tredje af de mistænkte er ifølge meddelelsen anholdt i delstaten Hessen.

Avisen Volksstimme kæder de nye oplysninger sammen med weekendens massive politiindsats i Holbæk, hvor syv personer sidder varetægtsfængslet.

I det danske politis system angiver sagens journalisering, at politiet i hvert fald i første gang har rubriceret den under overskriften terror. Over for avisen Volksstimme understreger Klaus Tewes dog, at man aktuelt kun ved, at de mistænkte har bestilt kemikalier, som kan bruges til at fremstille sprængstoffer. Men der er ingen oplysninger om mulige mål for brugen af sprængstoffer.

Volksstimme føjer til, at efterforskningen foregår i et tæt samarbejde mellem de danske og tyske myndigheder.

