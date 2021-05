Se billedserie Tyrkisk Bad er genåbnet efter alle myndighedernes anvisninger, og gæsterne skal fremvise negativ coronatest. Her er det daglige leder af Tyrkisk bad, Tina Norgreen og Sidesporetsdirektør, Kasper Lomholt. Foto: Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Tyrkisk Bad er igen åbent for besøgende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyrkisk Bad er igen åbent for besøgende

Holbæk - 26. maj 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

- Vi har glædet os rigtig meget til at byde gæsterne indenfor igen, siger daglige leder af Tyrkisk bad, Tina Norgreen. Hun har den sidste uges tid haft travlt med at gøre alting klar til genåbningen af Sidesporets wellness-sted i de røde træhuse ved fjordstien. Sammen med direktør for Sidesporet, Kasper Lomholt, er hun i gang med at gennemgå faciliteterne, da avisen kigger forbi, et par dage inden åbningen i sidste uge.

Alting står som forventet helt skarpt, både saunaen og hamamen er klar, og det samme er de to udendørsbade, det ene med varmt vand og det andet med koldt vand, tappet direkte fra den underjordiske kilde under Strandparken.

- Man kan både vælge at bruge faciliteterne uden behandling eller booke en af vores behandlinger. Mange vælger at komme her sammen, det kan være kærestepar eller en gruppe veninder, forklarer Tina Norgreen.

Tyrkisk Bad har eksisteret i 21 år og er løbende blevet udvidet med blandt andet dampbad, sauna, udendørs spa og et svalerum, hvor der serveres te og frugt.

- Tyrkisk Bad er unikt, fordi det kombinerer orientalsk og nordisk badekultur og samtidig ligger helt perfekt med udsigt over fjorden, siger Kasper Lomholt. Han fortæller, at højsæson i Tyrkisk Bad normalt er fra september måned og frem til foråret. Lige præcis den periode man er gået glip af under nedlukningen.

- Heldigvis har vi mærket en stor interesse op til genåbningen, og det ser fint ud med bookingerne. Måske hænger det sammen med, at vi alle sammen trænger til at forkæle os selv lidt og hygge os. Samtidig er det trygt og overskueligt her i Tyrkisk Bad, hvis man ikke har mod på at være steder, hvor der er mange mennesker på én gang. Her er man jo kun sammen med nogle få andre, siger han.

Tina Norgreen fortæller, at alle myndighedernes retningelinjer naturligvis overholdes, og at gæsterne skal vise negativ coronatest.

Der er i øjeblikket to faste massører ansat. Tina Lundgreen, der også er uddannet massør, ser frem til at besøgstallet og dermed bemandingen igen bliver som inden corona. - Der har vi været helt oppe på tolv ansatte. Vi skal op igen med normal kapacitet, og det kommer vi også, slutter Tina Norgreen.

Der er mere info om åbningstider og online booking på www.sidesporet.dk.