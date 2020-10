Tvivl om boligbyggeri i baggård

Der er opstået tvivl om, hvorvidt forslaget til en lokalplan, der vil åbne for at bygge boliger i baggården til Ahlgade 6-8 i Holbæk bliver vedtaget. Det er situationen, efter at Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg tirsdag behandlede sagen. Et flertal på tre mod to indstillede ganske vist, at der kan bygges boliger, men en-to etager lavere end planlagt.