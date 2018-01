Karsten Nielsen er én af to private i byen Vipperød, der har investeret i en hjertestarter selv. I byerne er de nemlig placeret dårligt, mener han. Og i de mindste af byerne er der slet ingen. Privatfoto

Tusindvis rammes hvert år: Nu køber private selv hjertestartere

Holbæk - 12. januar 2018 kl. 06:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert eneste år rammer et hjertestop 3.500 danskere pludseligt og uventet. Af disse hjertestop sker tre ud af fire i hjemmet.

På en villavej i Vipperød har Karsten Nielsen derfor brugt flere tusinde kroner på privat at købe en hjertestarter. For langt de fleste hjertestartere er placeret centralt i byerne ofte på offentlige steder som supermarkeder eller ved sportshaller.

Det er de også i Vipperød, mens en tredje er opsat ved byens sognegård. Fælles for byens tre hjertestartere er, at de alle er placeret med et par hundrede meters afstand.

- Men vi er en del, der bor på de her villaveje, og hjertestartere bør selvfølgelig være der, hvor risikoen for hjertestop er størst, vurderer Karsten Nielsen.

I dag er hans hjertestarter derfor registreret hos TrygFonden, så den figurerer på et kort, så andre i kvarteret kan bruge den.

For fra villavejen tager det cirka tre minutter at løbe til den nærmeste hjertestarter i bymidten. Plus tre minutter hjem igen. Hvis man løber stærkt.

Men ved et hjertestop begynder hjernen at tage skade efter bare fire til seks minutter.

- Hjertestop kan ramme hvem som helst, og mit indkøb er et udtryk for, at hjertestarterne i byen er placeret forkert, forklarer Karsten Nielsen.

Ingen hjertestartere i de mindste byer Imidlertid er problemet større i flere af de mindste byer.

For under Vipperød tilhører både Arnakke, Sønder Asmindrup og Ågerup. Og her har de slet ingen registrerede hjertestartere.

I slutningen af året købte Mads Thisted derfor ligesom Karsten Nielsen en hjertestarter. For samlet 15.000 kroner fik han også et varmeskab, så den snart kan hænge på adressen i Arnakke.

- Det er selvfølgelig mange penge. Men i forhold til at man kan redde liv, så er det jo et småt beløb, mener han.

For lige nu har han og byens 410 andre indbyggere nemlig to kilometer og et byskilt til den nærmeste hjertestarter, som hænger ved Dagli'Brugsen i Vipperød.

- Så jeg ser det som en ekstra mulighed: En ekstra chance for at kunne redde et liv, forklarer han.

Lokalforum: God idé med private initiativer I Vipperød Lokalforum mener man, at det er en god idé, at der opstår lokale initiativer, som kan øge antallet af hjertestartere især i de mindste byer.

- Det er sådan noget, der gavner lokalmiljøet, siger Carsten Svensgaard, der er formand for Vipperød Lokalforum.

Men hvor Arnakke snart kan se frem til en hjertestarter, er der imidlertid ikke udsigt til forbedringer på det område for hverken Sønder Asmindrup eller Ågerup.

Det får formanden til at indrømme, at det er et emne, man som Lokalforum vil tage op og se på.

- Vi skal måske være bedre til at tage kontakt til grundejerforeningerne, skoler eller institutioner og spørge dem, »er det her ikke en god idé?« For hjertestartere er en god idé, men de kræver et fysisk sted at være. Vi kan jo ikke bare sætte dem op tilfældigt, påpeger han og tilføjer:

- For mig er hjertestartere ligesom en cykelhjelm: Det er ikke en, man skal bruge hver og hver anden dag, men det er godt, den er der.