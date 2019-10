Se billedserie Praktikanten Frida Jeppesen fra Bregninge Bjergsted Friskole, tester sportsbrillen, imens butikschef Tina Raun står bagved og nyder synet af at der slås vejrmøller i Profil Optik. Foto: Elisa Hauerbach

Tusindvis af briller skal få flere børn i bevægelse

Holbæk - 20. oktober 2019 kl. 21:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Profil Optik er gået med i et projektsamarbejde, til gavn for børn, der bruger briller og gerne vil dyrke sport.

- Det handler i korte træk om at man vil står sammen om at give gratis sportsbriller til børn mellem fem og 12 år. Man behøver ikke at være kunde herinde, for at få et par gratis sportsbriller, tilpasset med den rette styrke, siger Tina Raun fra Profil Optik i Jyderup.

Børn skal bevæge sig mere, men det kan være en udfordring, hvis man er barn og bruger briller. Det gør projektsamarbejdet »På lige Vilkår« nu noget ved - bag initiativet står DGI, Profil Optik og Essilor.

Projektsamarbejde

Børn med nedsat syn skal kunne deltage på lige vilkår med andre børn i leg og idræt. Optikerkæden Profil Optik, DGI og brilleglasproducenten Essilor uddeler derfor gratis aktivitetsbriller med styrke til børn over hele landet.

Ofte må børn med briller tage til takke med bænken, når der er fart på i skolegården, eller være forsigtige med at dyrke idræt i landets mange foreninger. De fleste børn med nedsat syn har nemlig kun ét par briller, og de er sjældent velegnede til leg og idræt, det viser en ny undersøgelse.

Manglende fysisk aktivitet kan have negative konsekvenser for børn. Det kan skade indlæringen, gå ud over sundheden på kort og lang sigt og give sociale udfordringer med hensyn til at bygge gode, nære relationer.

Derfor tilbyder Profil Optik i partnerskab med DGI og Essilor, alle børn mellem fem og 12 år med nedsat syn en særligt designet aktivitetsbrille. Kvit og frit.

Projektet er døbt »På lige vilkår«.

- I Profil Optik ønsker vi at gøre en forskel i samfundet ved at hjælpe, hvor vi kan, med vores særlige kompetencer. Derfor har vi som ét ud af flere initiativer valgt at hjælpe børn, der behøver briller, så de kan deltage i aktiviteter på lige vilkår med andre børn. Det er vigtigt at bevæge sig i en digitaliseret hverdag - både i forhold til at forebygge livsstilssygdomme og for at sikre et godt syn, der skal holde hele livet. Alle børn skal have mulighed for indgå i positive fællesskaber og skabe varige relationer, udtaler Tina Høyer Gaardsholdt, administrerende direktør hos Profil Optik.

Idræt er for alle

DGI har i mere end 150 år arbejdet tæt sammen med sine medlemsforeninger om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI 6.400 foreninger, der tilsammen har over 1,6 mio. medlemmer og mere end 100.000 frivillige ildsjæle.

I løbet af den tid »På lige vilkår« løber, forventer parterne at uddele flere tusinde aktivitetsbriller - og dermed give lige så mange børn bedre muligheder for at være en del af de fællesskaber, hvor leg og bevægelse er omdrejningspunktet. For idrætten er ikke for de udvalgte. Den er for alle.

- I DGI arbejder vi for at alle børn skal have mulighed for at deltage i idræt, leg og bevægelse. I samarbejde med Profil Optik håber vi, at endnu flere børn får gode idrætsoplevelser i fællesskaber med andre børn. Nedsat syn må ikke være en barriere for en aktiv hverdag. Det vil vi gerne sætte fokus på i idrætsforeningerne og i familierne. Bevægelse på lige vilkår har stor betydning for børns trivsel og læring, siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Med 1,6 millioner medlemmer i foreningerne under DGI når idrætsorganisationen bredt ud over hele landet. Tilbuddet om briller er ikke bundet op på medlemskab af en forening eller andet - det gælder alle børn.

Sådan gør man

Når man gerne vil benytte sig af muligheden for at få en gratis sportsbrille til sit barn, henvender man sig, som forældre, og bestiller tid hos den lokale Profil Optik til gratis synstest. Bemærk at børn under 10 år skal henvises via øjenlæge.

Brillestel samt synstest, udmåling og tilpasning effektuerees og doneres af Profil Optik. Efter synstesten bestilles individuelt tilpassede glas, og den færdige aktivitetsbrille kan afhentes indenfor 14 dage. De brudsikre glas doneres af brilleglasproducenten Essilor. Tilbuddet er begrænset til 1 stk. brille pr. barn.