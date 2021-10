Turlandet Tuse Næs har modtaget 37,300 kroner fra Friluftsrådet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Tuse Næs får nyt læringsområde

Holbæk - 05. oktober 2021 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

Udby: 37.300 kroner. Det er det beløb, som Turlandet Tuse Næs har fået i tilskud fra Friluftsrådet. Pengene skal bruges til etablering af en base i naturen, hvor børnehave- og skolebørn kan få et grønt afbræk fra deres vante rammer.

Projektet er et af i alt 92 projekter landet over, som Friluftsrådet har støttet med i alt 4,2 millioner kroner i den seneste uddeling af "Udlodningsmidler til Friluftsliv." Formålet er at give børn bedre muligheder for udeliv, når de er i skole eller daginstitution.

Uddelingen af midlerne kommer i kølvandet på coronaen, hvor mange af landets børn fik rykket undervisningen udenfor i et forsøg på at bremse smittespredningen. Det viste sig at være en undervisningsform, som mange lærere og pædagoger kunne se fordelene ved, og derfor ønsker at fortsætte efter coronaen har sluppet sit tag i samfundet.

Alice Faber, som er projektleder og formand for Turlandet Tuse Næs, genkender tendensen til, at naturens dyder bliver anerkendt af flere mennesker.

- Der er kommet meget fokus på at være ude og kunne føle, røre og sanse tingene, fortæller Alice Faber.

Der skulle efter planen være gode muligheder for at komme helt tæt på naturen i det store område, der skal fungere som base for den udendørs undervisning. Der skal i hvert fald indkøbes redskaber og udstyr, som skal bruges til at undersøge naturen.

Men det betyder ikke, at børnene kun kan blive undervist i biologi, når de benytter faciliteterne. De kan eksempelvis også lære at lave mad over bål i madkundskab, mens de bagefter kan stille sig bag et staffeli og gengive blomster eller larver i billedkunst.

Samarbejde et krav

Bag den økonomiske støtte fra Friluftsrådet, som skal sikre, at det bliver nemmere for lærere og pædagoger at tage børnene med udenfor, ligger et krav om at projektet skal udføres i samarbejde med lokale aktører.

- Det kan dels være med til at berige børnenes oplevelse, at der inddrages forskellige kompetencer, og dels kan det sikre, at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt, for eksempel når der er en skole og en forening, der deler udstyr. Vores håb er også, at børnene bliver præsenteret for det lokale foreningsliv, og måske får lyst til at dyrke friluftsliv i fritiden, udtaler Friluftsrådets direktør, Winni Grosbøll, i en pressemeddelelse.

På Tuse Næs finder samarbejdet blandt andet sted mellem Turlandet og Udby skole, som ligger tæt på naturområdet. Men det betyder ikke, at det kun er skoleeleverne, der må benytte faciliteterne. Området skal nemlig også bruges til for eksempel formidling af kunst, og til at forbedre kommunens biodiversitet, fortæller Alice Faber.

Turlandet Tuse Næs har sikret sig benyttelsesretten over naturområdet, som er ejet af Holbæk Kommune og ligger tæt på sportshallen og ridehallen ved Udby på Tuse Næs.

kh