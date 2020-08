Det tidligere værksted i Tølløse er hjemmebane for carambole-spillerne fra både Hvalsø og Holbæk. Her er det René Frederiksen og Ronni Hagstrøm. Foto: Anders Ole Olsen

Turnerings-billard på værkstedet

Der er en del, der har billard i privaten. Ofte er det et halv- eller trekvartmatchbord. Færre har et helmatch-bord, altså et bord i fuld størrelse. Og så er der én herhjemme, der råder over et helmatch-bord og et tidligere værksted, som Den Danske Billard Union har godkendt til turneringskampe på alle niveauer i den vanskelige disciplin carambole. Det er René Frederiksen i Tølløse. Værkstedet har han nu indrettet til sin store hobby. Carambole-bordet har tidligere tilhørt Billard Clubben Holbæk. Der er elektronisk scoretavle, te-køkken, køleskab, toilet og bad, og der er et stort tv, så man kan følge med i de tv-transmitterede billard-turneringer.

