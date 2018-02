Turistbutikken bliver ubemandet

- Det har vist sig, at turistbutikken overvejende bruges af lokale borgere, som kommer for at få brochurer om nationale destinationer som Odense og Ålborg. Der er naturligvis også et flow af udenbys turister i sommersæsonen, men det er ikke mange. Til gengæld oplever vi, at stadig flere tilgår vores hjemmeside fra deres mobil, og tendensen er tydeligvis, at den moderne turist søger informationer på de elektroniske platforme eller henvender sig på mail, det er derfor der, vi vil lægge ressourcerne, forklarer turistchef Anne-Grete Sørensen, og tilføjer, at servicen i forhold til de lokale borgere fortsætter.