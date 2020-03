Turen til genbrugspladsen må vente

Formentlig kribler det i fingrene hos mange. Foråret er kommet, og vi vil gerne have ryddet op i haven og garagen. Der er bare det problem, at vi ikke kan komme af med affaldet. Genbrugspladserne er lukket for private. Også i Holbæk Kommune.

- Myndighederne har opfordret os til at blive hjemme for at forhindre spredningen af corona-virus. Det tager vi alvorligt, og det gør vi både for vores kunders og vore medarbejderes skyld. Der er hver dag masser af kunder, der har brug for vejledning om sortering af affald, og det kan vi ikke, uden at der er risiko for kontakt. Men vi ønsker simpelt hen ikke at bidrage til smittespredningen, siger kundedirektør i Fors, Thomas Hopp.