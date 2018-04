Der er ingen chancer for, at Radikale Venstres leder Morten Østergaard (tv.) og Emrah Tuncer bliver kollegaer i Folketinget efter et valg. Emrah Tuncer har nemlig trukket sig som folketingskandidat. Foto: Per B. Christensen

Tuncer stopper som folketingskandidat

Ifølge Emrah Tuncer, som sidder i Holbæk Kommunalbestyrelse og siden april 2016 har været folketingskandidat i Holbæk-kredsen, er det et hensyn til familien, der får ham til at trække sig.

- Jeg kan mærke, at det i forhold til min familie ikke er tidspunktet for endnu en valgkamp og måske at blive valgt. Jeg er kommet rimelig langt væk fra mine børn, og vi er først ved at finde hinanden nu. Og det ønsker jeg ikke at ødelægge ved endnu en hård valgkamp og ved måske at skulle køre til København hver dag i fire år, siger Emrah Tuncer.