Corona-nedlukningen og nye retningslinjer for forsamlinger ved for eksempel koncerter har betydet markant anderledes vilkår for kulturlivet. Det gælder også i Huset på Næsset i Udby, hvor formand Anita Nielsen (billedet) og de øvrige ildsjæle nu prøver at finde nye måder at eksistere og overleve på som lokalt kulturhus.

»Tumlingen« fra Tuse Næs står stadig

Det var angiveligt positivt ment, og et udtryk for, at ildsjælene på Tuse Næs ikke lod sig slå omkuld, uanset hvor svært det til tider var, da de tilbage i 00'erne kæmpede for at etablere det lokale kulturhus i Udbys gamle mølle og elektricitetsværk.

Det siges, at man i kulturforvaltningen i Holbæk Kommune for år tilbage brugte udtrykket »tumlinge« om kredsen af folk bag Huset på Næsset i Udby.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her