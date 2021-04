Tulipaner behøver ikke kontrakt

Et lille stykke jord midt i landsbyen, som ingen rigtig bruger til noget - her kunne man da sætte nogle tulipanløg og måske et bordbænkesæt, ikke?

Den tanke er nok tænkt i mere end et par af Holbæk Kommunes små og større byer. Og nu åbner kommunen for, at borgerne kan realisere tanken så paragraf-frit som muligt.