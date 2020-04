Trykflasker eksploderede ved brand

Brandfolk fra Vestsjællands Brandvæsen måtte fredag ved 6-tiden køre til Højdedraget i Vipperød, hvor der var brand i et skur ved en carport.

Brandfolkene måtte også i aktion torsdag ved 15-tiden. Det var ved Mørkøv, hvor en landmand var i færd med at brænde grenaffald af.

Det skabte en større røgsølje, som fik folk til at slå alarm, og indsatsleder Gert Olsen måtte derfor lige opfriske reglerne for affaldsafbrænding for landmanden.