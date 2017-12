Det var ved muren til Skt. Nikolai Kirkegård, at to drenge blev udsat for røveri. Nu er to jævnaldrende drenge blevet dømt i sagen. Foto: Morten D. Christensen

Truet til at betale 8000 kr. eller blive skudt: Nu er to drenge dømt

Holbæk - 15. december 2017 kl. 09:20 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiltalte og vidner har ved Retten i Holbæk afgivet to forskellige versioner af, hvad der præcis skete den 6. september i år.

Her var to unge på 15 og 18 år blev udsat for røveri på Blegdammen i Holbæk og kort efter også afpresning i parkeringskælderen under Føtex i Smedelundsgade. Imidlertid vurderede domsmandsretten torsdag enstemmigt, at en 16-årig jyderupper blev kendt skyldig i både røveri og afpresning. En 17-årig holbækker blev kendt skyldig som medvirkende og idømt en ungdomssanktion, som betyder han ikke skal i fængsel.

I stedet indebærer det, at han skal op til to måneder på en sikret institution og yderligere op til 12 måneder på en døgninstitution. Derudover skal han gennem misbrugsbehandling og en psykiatrisk udredning.

Troværdigt vidneudsagn De to drenge, der siden den 8. september har været varetægtsfængslet i sagen, nægtede ved Retten i Holbæk flere af forholdene i anklageskriftet.

For eksempel forklarede den 17-årige, at han på grund af pollenallergi ikke havde set eller hørt noget, selvom han havde været med under hele episoden, og den 16-årige nægtede at have tvunget de jævnaldrende til at udlevere penge ved brug af trusler og vold.

Men ifølge vidneforklaringerne i retten havde den 16-årige dreng fra Jyderup beordret de to ofre rundt i Holbæk fra Skt. Nikolai Kirkegård til parkeringskælderen under Føtex.

Her skulle han have slået dem flere gange i ansigtet og peget på dem med en pistol, mens han havde sagt, at de skulle betale 8000 kroner i en såkaldt »dummebøde« eller få smadret deres knæskaller og blive skudt.

Det lykkedes for den 16-årige at modtage i alt 1400 kroner fra de to ofre, alt imens den 17-årige holbækker stod og så på.

Den 16-årige erkendte at have modtaget pengene og efterfølgende bedt om 6000 kroner yderligere, men forklarede i retten, at de to ofre frivilligt gav ham pengene. De skulle ifølge ham gives til en 8-årig dreng, som den 16-årige mente, at de to ofre på et tidligere tidspunkt havde skubbet til.

Dommerne lagde vægt på, at de to ofre, der vidnede, var troværdige i deres forklaring af sagen. Modsat troede de ikke på den 17-åriges forklaring om pollenallergi.

Ønsker fængselsstraf Forsvarer Linda Lange Kastholm og den 17-årige har anket dommen til landsretten, hvor de ønsker en almindelig fængselsstraf frem for en ungdomssanktion.

Den 16-årige fra Jyderup, der af anklagemyndigheden har været opfattet som den mest aktive af de to tiltalte, skal mentalundersøges og får derfor først afgjort sin straf på et senere tidspunkt.

Begge drenge blev løsladt efter domsafsigelsen.

