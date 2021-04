Foto: Per Christensen

En medarbejder på testcentret på Elværket blev onsdag aften udsat for trusler.

Truet på livet på testcenter

Klokken 21.38 anmeldte medarbejderen til Midt- og Vestsjællands Politi, at han tidligere på aftenen var blevet udsat for trusler af en mand, som skulle testes på stedet.

Da manden mødte op til testen, begyndte han at filme og tage fotos med sin mobiltelefon på stedet, hvilket ikke er tilladt.

Medarbejderen bad ham derfor lade være, hvilket fik manden op i det røde felt, og han blev truende i sin adfærd. Manden blev bedt om at falde til ro, da han ellers ikke kunne blive testet, lød beskeden til ham.

Dette ophidsede manden yderligere op, så han endte med at true medarbejderen på livet, før han forlod testcentret.

Politiet har afhørt den forurettede medarbejder til sagen. Den efterforskes nu for at finde frem til den mistænkte mand, som skal afhøres og sigtes for trusler, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.