Se billedserie Onsdagens retsmøde ved Retten i Holbæk bliver i lighed med tidligere retsmøder i terrorsagen holdt for lukkede døre og under skarp politibevogtning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Trods massive forsvarer-protester: Fortsat lukkede døre i terrorsag

Holbæk - 17. marts 2021 kl. 10:37 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Seks personer er onsdag formiddag blevet fremstillet ved Retten i Holbæk til en såkaldt fristforlængelse i terrorsagen med udspring i Holbæk.

I lighed med alle andre tidligere retsmøder i sagen bliver også dette retsmøde afholdt for lukkede døre.

Der er således ikke kommet nye detaljer frem om sagen, og sigtelsen mod de fire mænd og to kvinder er fortsat ukendt for offentligheden.

Protester fra forsvarere Det var anklagemyndigheden, der begærede dørene lukket af hensyn til sagens videre efterforskning. Trods protester mod dørlukningen fra samtlige seks forsvarsadvokater og de tilstedeværende journalister, valgte dommer Kinna Eidem at lukke dørene. Anklager Kirsten Jensen begrundede blandt andet ønsket om dørlukning med, at det fortsat ikke er alle sigtede i den omfattende sag, der er blevet afhørt af politiet. Derfor kan anklagemyndigheden ikke udelukke, at der kan være andre mulige medgerningsmænd på fri fod, og de skal ikke kunne læse om sagens detaljer i pressen, lød argumentet. Det protesterede Karin Svenningsen, forsvarer for en 23-årig kvindelig sigtet, imod. Hun mente ikke, at anklagemyndigheden have givet tilstrækkeligt konkrete grunde til, at dørlukning er afgørende for sagens efterforskning. - Sigtelsen siger ikke noget om, at der kan være andre mulige gerningsmænd på fri fod, så det argument kan ikke bruges. Min klient har svaret på alle spørgsmål, hun er blevet stillet, og det er min opfattelse, at de sigtede i denne sag er meget samarbejdsvillige, sagde Karin Svenningsen. De øvrige fem forsvarere tilsluttede sig hendes protest. Advokat Thorkild Høyer, forsvarer for den sigtede 43-årige kvinde, gentog sin utilfredshed, som han allerede gav udtryk for ved forrige retsmøde 23. februar, med, at hans klient endnu ikke er afhørt trods flere forsøg. Senest skal politiet, ifølge Thorkild Høyer, have aflyst en planlagt afhøring tidligere i denne måned.

Sigtet »i tilknytning« til terrorsag Formålet med onsdagens retsmøde er, at dommeren skal tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at holde de seks sigtede varetægtsfængslet. Det har anklagemyndigheden anmodet om.

Retsmødet begyndte klokken 10, og det ventes at vare til et engang onsdag eftermiddag.

De seks sigtede er fire mænd på 22, 25, 31 og 39 år samt to kvinder på 23 og 43 år.

Terrorsagen Den 6. februar ind­ledte politiet flere anholdelses- og ransagningsaktioner i Holbæk og andre steder på Sjælland. Baggrunden var mistanke om, at personer planlagde en eller flere terror­handlinger i Danmark eller Tyskland.

Ifølge PET har man fundet komponen­ter og ingredienser til fremstilling af en bombe samt blandt andet pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte. Der skal også være fundet et Islamisk Stat-flag ved ransagningerne.

Syv personer, fire mænd og tre kvin­der, er sigtet efter terrorparagraffen og foreløbigt fængslet til 25. marts. Yderligere en mand har været anholdt i Tyskland, men er nu løsladt.

Seks andre - fire mænd og to kvinder - er fængslet på hidtil hemmeligholdte sigtelser frem til onsdag den 17. marts.

Alle sigtede nægter sig skyldige. De nægter sig alle skyldige. Flere af de sigtede er i familie med hinanden, og nogle er ifølge dagbladet Nordvestnyts oplysninger kommet til Danmark som flygtninge fra Syrien i 2010'erne.

Alle seks blev anholdt ved koordinerede politiaktioner på forskellige adresser natten til mandag den 8. februar i år.

Det var samme nat, hvor syv andre personer blev fremstillet i et hemmeligholdt grundlovsforhør sigtet for planlægning eller medvirken til planlægning af terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Disse syv var alle blevet anholdt på adresser i blandt andet Holbæk om aftenen lørdag den 6. februar, som var startskuddet på flere dages meget omfattende anholdelses- og ransagningsaktioner flere steder på Sjælland.

Mens Politiets Efterretningstjeneste (PET) samt Midt- og Vestsjællands Politi uden at gå i detaljer med den konkrete sigtelse har bekræftet, at de syv er sigtet efter straffelovens paragraf 114, stk.1 - også kendt som terrorparagraffen - har myndighederne hidtil ikke villet sige, hvilken bestemmelse de seks andre er sigtet efter.

Politiet har kun villet oplyse, at de seks, der altså fremstilles i retten onsdag, er sigtet »i tilknytning« til terrorsagen.

Da de fire mænd og to kvinder senest fik forlænget deres varetægtsfængsling ved et retsmøde i Holbæk den 23. februar, oplyste anklager Kirsten Jensen imidlertid, at sigtelsen ligger inden for straffelovens kapitel 13, der blandt andet handler om forbrydelser mod staten og terrorisme.

Trods protester fra flere forsvarere for de sigtede i begge grene af terrorsagen, har Retten i Holbæk indtil videre ladet anklagemyndigheden holde de præcise sigtelser hemmelige for offentligheden.

Kobling til andre lande Anklagemyndigheden har blandt andet begrundet det omfattende hemmelighedskræmmeri med »hensynet til fremmede magter«. Det skal ses i lyset af, at sagen har kobling til både Tyskland og Sverige.

Det var således de tyske myndigheder, der blev opmærksom på, at en mand fra Holbæk hos et firma i Polen havde bestilt ingredienser, der, ifølge politiet, kan bruges til at fremstille en bombe.

Bestillingen skulle leveres på en adresse i Tyskland, angiveligt hos holbækkerens bror, men tysk politi fandt ikke de specifikke varer, da man foretog ransagning. Til gengæld fandt man andre dele, som efter politiets opfattelse kunne bruges til en bombe.

Tysk politi involverede de danske kolleger i sagen, og det førte til de store politioperationer mellem 6. og 8. februar i blandt andet Holbæk og Gentofte.

Siden er altså i alt 13 personer blevet varetægtsfængslet i Danmark. Blandt dem er en mand med svensk statsborgerskab og adresse i Malmø.

Alle 13 nægter sig skyldige. I Tyskland var den 40-årige mand med familierelationer i Holbæk i en periode tilbageholdt af politiet, men han blev løsladt i februar. Tysk politi efterforsker dog stadig sagen.

