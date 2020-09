Trods corona stiger boligpriserne i Holbæk

Jesper Nielsen, partner i Danbolig Holbæk, oplyser, at boligpriserne er stigende i Holbæk. PR-foto.

Holbæk - 04. september 2020 kl. 06:01 Af AF Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligejere i Holbæk er kommet styrket ud af de seneste måneders coronanedlukning og kan glæde sig over stigende salgspriser på husmarkedet. Det er konklusionen på de seneste tal fra Boligsidens Markedsindeks for juni.

I Holbæk Kommune er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter blevet solgt for 1.822.800 kroner i juni. I samme måned sidste år var salgsprisen 1.717.800 kroner. Det svarer til en stigning i prisen på seks procent eller 105.000 kroner.

- De færreste havde forudset, at boligmarkedet ville klare sig så stærkt igennem nedlukningen af landet. Men de seneste måneders høje handelsaktivitet har vendt op og ned på forventningerne til boligmarkedet og sendt priserne i vejret, siger Jesper Nielsen, der er partner hos Danbolig holbæk.

De foreløbige handelstal tegner et billede af endnu en måned med meget høj handelsaktivitet og færre boliger at vælge mellem. Det har været med til at holde hånden under boligmarkedet og bidraget til de stigende priser.

- Der har været stor appetit på at købe bolig under corona­nedlukningen, men køberne har haft færre boliger at vælge mellem. Det har gjort det sværere for køberne at forhandle sig til et nedslag i prisen, hvilket er en del af forklaringen på de stigende priser, siger Jesper Nielsen og tilføjer, at boligejerne har holdt tilbage med at sætte til salg de seneste måneder.

- Men nu er udviklingen vendt, og vi ser, at sælgerne igen har fået tillid til markedet og er begyndt at sætte til salg. Det sender et positivt signal om, at markedet fortsat bevæger sig i den rigtige retning, vurderer ejendomsmægleren.

Jesper Nielsen fortæller også, at man har rigtig travlt i Danbolig Holbæk, og mange af de ejendomme, som sættes til salg denne sommer, bliver solgt inden for de første uger på markedet.

- Nogle af ejendommene har vi faktisk både to eller tre købere til. Vi har aldrig før solgt så mange ejendomme, som vi gør lige nu, og vi har lige rundet 600 ejendomme, når vi kigger 365 dage tilbage, siger han.