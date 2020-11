Trods corona: Sparekasse holder skansen

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S med hovedsæde i Holbæk kommer ud af de tre første kvartaler i år med et resultat, der - trods corona­krisen - ligger på niveau med samme periode sidste år.

Det viser det regnskab, som den børsnoterede sparekasse offentliggjorde i formiddags. Det anses af ledelsen for et meget tilfredsstillende resultat.

Omkostningerne falder

Direktøren peger på, at den fortsat målrettede eksekvering af strategien Nye Veje 2021 har banet vejen for stigningen i basisindtjeningen. Det er et resultat af stigende indtægter kombineret med, at omkostninger til personale og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver samlet set er faldet knap tre procent.