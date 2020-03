Tro på en fremtid for Aktivitetshuset

Uden tilskud frygter seniorer i Tølløse, at deres aktivitetscenter lukker. Men truslen eksisterer ikke længere, mener brugerrådsformand Erik Jensen. Der er politisk vilje til at finde penge til alle kommunens brugerråd i 2021 og fremover.

I år blev rådene reddet af Ældrerådet, der kompenserede med penge fra rådets egen pulje. Efter en protestskrivelse underskrevet af alle 13 brugerrådsformænd har to udvalgsformænd meldt ud, at pengene må findes på ældre- og sundhedsudvalgets budget. Og det vil ske, tror Erik Jensen.

Det glæder ham, at så mange seniorer i Tølløse og omegn bakker op om brugerrådets aktiviteter og deres hus. I 2019 kom der cirka 18.000 brugere i et af de 25 faste tilbud, til fester, spis-sammen, foredrag og bankospil.

Pladsen er tit for trang, og ikke alle kan være samlet et sted. I dag må folk sidde lårene af hinanden og på trappegangen og første sal.

Det kan løses ved at flytte en trappe midt i cafeen og erstatte en dør med en foldedør. Det kan praktisk lade sig gøre, men også her skal politikerne finde penge, og også her tror Erik Jensen, det kommer på næste års budget. Der er et lille overskud, fortalte kasserer Niels Sørensen, der sammen med formanden Erik Jensen blev genvalgt.

Marie Henriksen fortsætter som næstformand, og vil medlemmer i kontakt med bestyrelsen, består den desuden af Carsten Kristoffersen, Flemming Colbe, Birgit Klarskov og Steen-Kristian Eriksen som ny repræsentant for Holbæk Ældreråd. Erik Jensen takkede brugerrådet, de mange frivillige tovholdere på de forskellige aktiviteter, og Lissi Kring Jørgensen, der er redaktør af »Nyt fra Aktivitetshuset« med et oplag på 250.

Det er frivilligheden, der driver brugerrådenes arbejde for at skabe aktiviteter for ældre borgere. En indsats der får ros fra politikerne, og derfor vil blive honoreret med et fast tilskud, er Erik Jensens overbevisning. For uden overlever frivilligheden ikke. mape