For trede gang inden for de seneste tre år blev en 31-årig mand i lørdags sigtet for kørsel uden førerret. Derfor beslaglagde politiet hans varebil.

Tredje gang faldt hammeren - bil beslaglagt

Derudover fandt politiet ud af, at den 31-årige nu for tredje gang inden for de seneste tre år var blevet sigtet for kørsel uden førerret, så politiet beslaglagde hans varebil med henblik på senere konfiskation.