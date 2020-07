Et af de tre kryds ved Hvalsøvej, der snart bliver ændret, er ved Smidstrupvej, hvor oversigtsforholdene er dårlige. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tre vejkryds bliver snart forbedret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre vejkryds bliver snart forbedret

Holbæk - 06. juli 2020 kl. 16:33 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprindelig var det meningen, at tre vejkryds på Hvalsøvej syd og øst for St. Merløse skulle være ændret i 2019. Det blev ikke nået og et håb om, at arbejdet kunne blive udført i foråret blev heller ikke indfriet.

Men nu er det tæt på, at forbedringerne af trafikforholdene gennemføres. Efter et udbud er Søren Kristiansen A/S, Asnæs, valgt som entreprenør på opgaven.

- Arbejdet går i gang om tre-fire uger. Og det kan være, at ledningsejerne begynder at grave før, fortæller Lars Brandt Christensen, der er projektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.

Der er holdt møde med de ledningsejere, der skal have flyttet deres ledninger. Det drejer sig om Fibia, Cerius og TDC. Det lokale vandværk har også ledninger i området, men de ligger så dybt, at det ikke er nødvendigt at flytte på dem.

4,2 millioner kroner til opgaven På baggrund af en trafiksikkerhedsinspektion i 2018 frigav Holbæk Kommunalbestyrelse i maj 2019 4,2 millioner kroner til trafikforbedrende tiltag ved de tre kryds på Hvalsøvej. De er alle betegnet som uheldsbelastede.

Arbejdet nåede ikke at blive gennemført i 2019, fordi det viste sig, at der ikke var plads til projekterne på Holbæk Kommunes egen jord. Der er brug for mere jord, fordi der skal etableres venstresvingsbaner ved de tre kryds.

Ved årsskiftet 2019/20 var det forventningen, at arbejdet kunne sættes i gang i løbet af nogle måneder. Det ville gå hurtigst med frivillige aftaler, mens det ville tage længere tid, hvis det blev nødvendigt at ekspro­priere. Det har ikke været nødvendigt, men alligevel bliver arbejdet altså først sag i gang i andet halvår.

Frivillige aftaler - Det bliver frivillige aftaler. Vi mangler aftaler med tre lodsejere i krydset ved Tingerupvej-Skjoldenæsholmvej, men alle støtter projektet. Det drejer sig også kun om få meters længde og en bredde på 30 centimeter, forklarer Lars Brandt Christensen.

I krydset ved Have Borupvej i den østlige del af St. Merløse har det vist sig, at saneringen af krydset kan ske uden at erhverve mere jord. I det tredje kryds ved Smidstrupvej er aftalerne med lodsejerne på plads.

Gennem flere år har det været et stort ønske i lokalområdet, at der blev ændret ved de tre kryds på Hvalsøvej. Oversigtsforholdene er dårlige, når man skal ud fra de mindre veje, og der køres ofte stærkt på Hvalsøvej.

Trods de kommende forbedringer har nogle gjort opmærksom på, at Hvalsø­vej fortsat er farlig for cyklister.