Det var her i Sølystskoven i Jyderup, at et haglgevær en nat i januar sidste år skiftede hænder. Nu er alle involverede dømt i sagen.

Send til din ven. X Artiklen: Tre unge mænd droppede anke: Nu er de dømt for våbenhandel i skov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre unge mænd droppede anke: Nu er de dømt for våbenhandel i skov

Holbæk - 03. juli 2020 kl. 05:57 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik ikke helt som ventet, da Østre Landsret tidligere på ugen tog fat på en sag om en våbenhandel, der fandt sted i Sølystskoven i Jyderup en nat i januar 2019.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

To mænd på i dag 25 år og én på 28 havde anket deres fængselsdomme for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, som de blev idømt ved Retten i Holbæk i slutningen af september sidste år.

De havde alle tre anket i et forsøg på at blive frifundet for deres påståede roller i handlen med et haglgevær, som ifølge anklagemyndigheden skulle bruges i en konflikt mellem nogle personer i hovedstadsområdet.

Tirsdag skulle ankesagen så begynde i landsretten i København, men ved retsmødets begyndelse blev det klart, at den ene af de to 25-årige mænd kort forinden havde besluttet sig for at trække sin anke.

Dermed accepterede 25-årige Emil Dehn Osgood den oprindelige dom fra byretten i Holbæk, hvor han blev idømt to år og tre måneders fængsel.

Anklagemyndigheden havde kontraanket med påstand om skærpet straf, men man indvilgede i at sætte to streger under byrettens dom.

Det oplyser anklager Janus Stenspil Kærgaard fra Statsadvokaten i København, der mødte som anklager i landsretten, til dagbladet Nordvestnyt.

Kun spørgsmål om straf Den 25-åriges beslutning om at acceptere dommen, selv om han under sagen i Holbæk nægtede at have kendskab til våbenhandlen, satte åbenbart gang i overvejelser hos de to andre tiltalte.

Ifølge Janus Stenspil Kærgaard førte det til, at den 28-årige, der ved Retten i Holbæk blev idømt to år og seks måneders fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år, besluttede sig for, at hans anke alene skulle gælde strafudmålingen - i særdeleshed spørgsmålet om udvisning - og ikke selve skyldsspørgsmålet. Han havde også nægtet sig skyldig under byretssagen.

Domsmandsretten i Østre Landsret nåede dog i sidste ende frem til at stadfæste dommen, så 28-årige Amir Shah Sharifi fik to et halvt års fængsel og skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Fejl i byretsdom Også den tredje dømte, en 25-årig mand, besluttede sig for at droppe anken i forhold til skyldsspørgsmålet, så landsretten alene skulle se på straffen.

Og det var der da også grund til, idet Retten i Holbæk i september sidste år begik en fejl, da den 25-årige blev idømt to års fængsel, hvoraf det ene år blev gjort betinget, samt en advarsel om udvisning.

Men ifølge anklager Janus Stenspil Kærgaard giver loven faktisk ikke mulighed for at udmåle en såkaldt kombinationsdom på to års fængsel med det ene år betinget.

Den fejl havde Retten i Holbæk efterfølgende orienteret landsretten om, og i den endelige dom fra Østre Landsret i denne uge fik den 25-årige fortsat to års fængsel, men den betingede del blev hævet til halvandet år, så den ubetingede del af straffen kun udgør seks måneders fængsel. Advarslen om udvisning står ved magt.

Politi fulgte med i våbenhandel Baggrunden for den nu afsluttede straffesag mod de tre mænd er, at Københavns Politi og specialafdelingen Særlig Efterforskning Øst i midten af januar 2019 fik efterretninger om, at en mand i midten af 20'erne var i færd med at anskaffe sig et våben, fordi han og hans daværende bofælle og kollega, den nu dømte 25-årige Emil Dehn Osgood, havde nogle uoverensstemmelser med flere andre personer.

Under byretssagen i Holbæk i september sidste år kom det frem, at uoverensstemmelsen muligvis bundede i, at de to bofæller, der stammer fra Holbæk-egnen, men boede sammen i Københavns-området, blev afpresset af en navngiven person.

Politiet indledte aflytninger af telefonsamtaler og fulgte også med, da den våbeninteresserede unge mand sent om aftenen den 17. januar sidste år kørte fra København mod Jyderup.

Han fik en 25-årig bekendt til at køre bilen - det var ham, der fik den mildeste dom i sagen.

Når den 25-årige slap væsentligt billigere end de andre involverede, skyldes det, at han ikke på forhånd kendte til våbenhandlen og først på turen mod Jyderup blev klar over, at de skulle hente et skydevåben. Han blev dog dømt, fordi retten mente, at han havde haft mulighed for at springe fra og ikke blive i bilen under våbenoverdragelsen.

I Jyderup mødtes de efter midnat i Sølystskoven ikke langt fra Jyderup Højskole med blandt andet den nu dømte 28-årige Amir Shah Sharifi, som overdrog et haglgevær. Da politiet senere på natten anholdt ham på en adresse i Jyderup, var han også i besiddelse af et andet haglgevær, og det er baggrunden for, at han fik den hårdeste dom i sagen.

Emil Dehn Osgood var ikke med ved overleveringen i Jyderup, men han blev dømt, fordi han både kendte til våbenhandlen og købte forskellige remedier, der skulle bruges til at skjule skydevåbnet.

Han blev anholdt i København samme nat, som de øvrige blev anholdt forskellige steder i og omkring Jyderup.

To andre tidligere dømt i sagen Foruden de tre, der i denne uge har fået endelig dom i Østre Landsret, blev to andre mænd i midten af 20'erne allerede i foråret 2019 ved tilståelsessager i Københavns Byret hver især idømt to år og tre måneders fængsel i sagen - også for ulovlig våbenbesiddelsen under særligt skærpende omstændigheder.

De to var henholdsvis ham, der ønskede at anskaffe sig haglgeværet, og den person, der leverede skydevåbnet til den 28-årige Sharifi, som herefter overdrog det til førnævnte køber.

Sjællandske Medier, herunder Nordvestnyt og sn.dk, nævner i udgangspunktet navn på personer, der er idømt to års ubetinget fængsel eller derover. Derfor fremgår der kun navne på to af de tre dømte i den aktuelle sag fra Østre Landsret.

relaterede artikler

Våbendømt om ven: Han skulle have haglgevær 25. september 2019 kl. 11:42

Tiltalt nægter våbenhandel i skov: Det handlede om hash og strømpistol 19. september 2019 kl. 12:59

Hemmelige politiobservatører fulgte med i natlig våbenhandel 06. september 2019 kl. 12:20