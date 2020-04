Tre områder har vundet et politiker-besøg

- Vi nåede frem til, at vi gerne vil til St. Merløse, hvor seks lokale fora og foreninger står sammen om arrangementet. Og så vil vi gerne sige ja til invitationen fra Tuse Næs Lokalforum. Den sidste tur går til Tølløse. Her har vi fået tre invitationer fra Fællesskab Tølløse, Aktivitetshuset og lokalforum. Vi vil nu bede Tølløse Lokalforum tage kontakt til de andre, så vi kan få ét fælles møde for alle, fortæller Lars Qvist (S), som er formand for projektudvalget.