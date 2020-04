Politiet efterforsker fortsat drabet i Ladegårdsparken 28. april sidste år. Foto: Jørgen Juul

Tre mistænkte fængslet på fem dage: Drabsefterforskning kører videre

Holbæk - 30. april 2020 kl. 13:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 18-årige Zobair Saidi kort efter klokken 22 søndag den 28. april sidste år slentrede gennem Ladegårdsparken, troede han, at han var på vej til et bestemt sted, hvor han skulle samle en klump hash op, som ville blive kastet ud til ham gennem et vindue.

Det er i hvert fald Midt- og Vestsjællands Politis teori om, hvorfor den 18-årige, der boede et andet sted i bebyggelsen netop den regnfulde søndag aften befandt sig ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135.

Men i stedet for hash fik Zobair Saidi en byge af skud i kroppen og hovedet - affyret med revolver på kort afstand af en person, som efter politiets opfattelse vidste, at den 18-årige ville være netop dét sted på dét tidspunkt. Og som bevidst gik efter at skyde teenageren i noget, der minder om en ren likvidering.

Tre er fængslet I tirsdags var det præcis et år siden, at Zobair Saidi blev dræbt, og i den seneste uges tid har Midt- og Vestsjællands Politi tilsyneladende fået gennembrud i efterforskningen.

Senest blev en 25-årig mand fra Holbæk onsdag varetægtsfængslet. Han har siden begyndelsen af maj sidste år været sigtet for at affyre de fem revolverskud mod Saidi, og han har også tidligere været fængslet i sagen, men blev løsladt. Han nægter sig skyldig.

Den nye fængsling af den 25-årige kommer efter, at politiet i fredags fik varetægtsfængslet en 27-årig mand og i tirsdags en 20-årig kvinde.

Ifølge sigtelsen var det de to, der sammen med flere andre gerningsmænd - heriblandt den 25-årige - aftalte med Zobair Saidi, hvor han skulle møde op for at få hashen. Dermed bidrog de to efter politiets opfattelse til at lokke Saidi i et baghold.

Også de to nægter sig skyldige.

Alle tre nu fængslede er desuden sigtet for at have forsøgt at dræbe Zobair Saidi allerede den 26. april sidste år - altså to dage før, han blev dræbt.

Men ifølge politiets sigtelse mislykkedes det første forsøg, fordi hashen blev kastet ud fra et forkert vindue.

Hvad var motivet? Foruden de tre er også en fjerde person sigtet i drabssagen, men den pågældende er ikke varetægtsfængslet.

Specialanklager Anja Lund Liin, Midt- og Vestsjællands Politi, siger torsdag til dagbladet Nordvestnyt, at efterforskningen i drabssagen fortsætter. Hun vil ikke svare på, om der kan forventes flere anholdelser i sagen.

- Vi har efterforsket drabet i et år, og det bliver vi ved med. De nuværende sigtelser afspejler det, der lige nu er bevismæssigt belæg for, og så må efterforskningen vise, om der er grundlag for at sigte flere personer, siger specialanklageren.

Som i alle drabsefterforskninger forsøger politiet at finde frem til et muligt motiv for, hvorfor Zobair Saidi blev dræbt.

- Vi arbejder med forskellige motiver, men dem holder vi for os selv, siger Anja Lund Liin.

Hun vil dog gerne bekræfte, at det indgår i politiets efterforskning, at der i tiden forud for drabet i slutningen af april sidste år verserede en voldelig konflikt mellem forskellige grupperinger i Holbæk.

Nordvestnyt kunne allerede i begyndelsen af maj sidste år i forbindelse med, at den 25-årige mistænkte blev fængslet første gang, fortælle, at han, ifølge avisens oplysninger, har relationer til rockergruppen Bandidos MC i Holbæk, som var den ene part i konflikten.

Midt- og Vestsjællands Politi har desuden oplyst, at den dræbte 18-årige befandt sig i periferien af Vang-grupperingen, som var Bandidos' modpart i konflikten.

