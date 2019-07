Se billedserie Broen, der fører Solvangsvej syd for Kirke Eskilstrup over Stestrup Grøft, er en af de tre mindre broer, som bliver udskiftet i løbet af de kommende måneder. Foto: Mie Neel

Tre mindre broer udskiftes

Holbæk - 31. juli 2019

Ifølge planen vil arbejdet med at udskifte tre mindre broer i Holbæk Kommune være afsluttet senest 1. november, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Det fremgår af et projektforslag, som Holbæk Kommune har sendt i høring. Baggrunden for høringen er, at der skal ske en midlertidig overpumpning af de tre vandløb i forbindelse med udskiftningen af broerne.

Det er rådgivningsfirmaet Niras, der har udarbejdet projektforslaget, som også indeholder en beskrivelse af, hvordan forholdene ventes at blive under udførelsen af arbejdet. Der bliver tale om overpumpning af vandet i vandløbene.

Fælles for de tre projekter lyder vurderingen, at da afspærringen sker i en kort periode, vil fiskene kun midlertidigt blive forhindret i at vandre. Det vurderes derfor, at overpumpningen af vandløbet ikke vil have væsentlige negative konsekvenser for fiskebestanden i de tre vandløb.

Den ene broudskiftning skal ske på Solvangsvej syd for Kirke Eskilstrup. Her føres vejen over Stestrup Grøft.

Den eksisterende bro skal udskiftes til et forstærket betonrør med en diameter på 2,2 meter. Det er en del større end den nuværende buebro, som har en højde på to meter og en bredde på 1,6 meter.

Udskiftningen til noget større er valgt for at sikre, at vandløbets nuværende bredde som minimum kan opretholdes og dermed også minimum et gennemstrømningsareal, der svarer til det eksisterende. Bygværket, der nu er cirka 6,5 meter bliver forlænget til 12 meter for at undgå en større facadekonstruktion.

På Bukkerupvej i Bukkerup føres vejen over Rende­bækken, der nu løber i to parallelle rør med hver en diameter på 60 centimeter og en længde på syv meter.

For at forbedre forholdene for vandløbet vil de to rør blive erstattet af ét rør med en diameter på 1,2 meter.

Stensætningerne ved broen viser tegn på forfald, og derfor vil der i forbindelse med udskiftningen være behov for, at fugerne gennemgås og renoveres, ligesom nogle sten skal genplaceres.

På Gammelbrovej lidt syd for Holbæk by føres Kalve Å under vejen. Åen løber i et betonrør med en diameter på 1,25 meter. Det udskiftet med et rør på 1,6 meter, så kapaciteten udvides.

For at sikre en hældning på røret, forlænges det i en den ene side med cirka 1,5 meter. Dermed bliver bygværkets samlede længde blive omkring 14 meter.