Tumulten foregik i området ved Vestergade, Nygade, Lindevej og Ahlgade, men retten mente ikke, at man kunne lægge sig fast på et præcist forløb for begivenhederne 16. oktober 2018.

Tre mænd frikendt for trusler under voldelig konflikt

Selv om to holbækkere på 23 og 27 år var bevæbnet med en kølle, kødøkse og kniv, da de en oktober-eftermiddag i 2018 bevægede sig rundt i det centrale Holbæk og kom i clinch med en anden gruppe unge, som også var udstyret med blandt andet en lang jernstang, lykkedes det ikke anklagemyndigheden at overbevise en domsmandsret i Holbæk om, at de to mænd kunne dømmes for trusler.

