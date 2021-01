Tre mænd anholdt kort efter tyveri fra varegård: Det fandt politiet i kassevognen

To mænd på 29 år og én på 33 år blev onsdag aften ved 22-tiden anholdt af Midt- og Vestsjællands Politi på Roskildevej tæt på rundkørslen ved Skagerakvej i Holbæk.

Anholdelsen skete efter, at politiet klokken 21.57 fik anmeldelse om, at en udlejnings-kassevogn var blevet set i forbindelse med et tyveri fra varegården ved Dagli'Brugsen i Ladegårdsparken.