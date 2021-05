Se billedserie Søndag ved middagstid kom de første tre køer ud på Holbæk Fælled. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Tre kvier kom ud på Holbæk Fælled trods nyt hærværk

Holbæk - 02. maj 2021 kl. 15:06 Af Christina Quist

Søndag middag blev de første tre køer lukket ud på Holbæk Fælled i Holbæk.

Begivenheden fandt sted få timer efter, at ejeren af kvæget, Gert Dalbjerg, var blevet færdig med at reparere indhegningen. Lørdag aften havde han nemlig fået en melding om, at hegnet igen havde været udsat for hærværk.

Det var anden gang inden for den seneste uge, at ukendte gerningsmænd havde lavet hærværk på indhegningen. Formentlig i et forsøg på at sætte en stopper for naturpleje- og genopretningsprojektet på Holbæk Fælled. Men det lykkedes altså ikke.

- Jeg fik lidt kampånd af, at det skete igen. For jeg tænkte, at de ikke skal have lov til at stoppe det her. Jeg håber, det er slut med hærværk nu, hvor køerne er kommet ud, og slaget er tabt, sagde Gert Dalbjerg.

Fælleden betyder meget for mange Planen er, at der på sigt skal være 20 køer i den 24 hektar store fold på Fælleden.

De resterende vil komme i mindre grupper i den kommende tid. Og forventningen er, at alle 20 køer er sat ud inden for en lille måneds tid.

Leif Bonderup, der er med i ledelsen i Fælledens Græsningslaug, glædede sig over, at projektet endelig er kommet rigtig i gang.

- Det var så skønt at se, at de kom ud. Det har jeg glædet mig til længe, og det var nærmest en forløsning. For det har været en lang optakt, da det har været undervejs i en del år. Der har været en del kritik af projektet, men vi har også oplevet, at der er rigtig mange, der bakker op. Og det var skønt at se den opbakning, der var i dag, fortalte Leif Bonderup.

Også han håber, at køernes tilstedeværelse på Fælleden kan sætte en stopper for hærværket.

- Holbæk Fælled betyder meget for mange mennesker. Og nogle har måske nogle vaner, og det har ført til nogle bekymringer, fordi de har fået nogle billeder af, hvordan det vil blive. Jeg håber, det måske bliver lidt afdramatiseret nu, hvor køerne er kommet ud, og man kan se dem, sagde Leif Bonderup.

Hærværk bliver politianmeldt Holbæk Fælled blev fredet i 2014.

Når et område er blevet fredet, skal der ifølge loven udarbejdes en naturplejeplan, som skal godkendes af Fredningsnævnet. Kommunen har valgt at udarbejde en plan, som også - udover drift og pleje - omhandler Fælledens indretning og anvendelse.

Det overordnede formål med fredningen er at bevare og forbedre Fælledens landskabelige og naturmæssige kvaliteter, at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter samt at naturværdierne opretholdes og forbedres ved naturpleje.

Der har været lidt kritik af, at man sætter køer ud på den fredede fælled, hvor især hundeejere er kede af, at der bliver hegnet af på Fælleden, og at der derfor opfordres kraftigere til at have sin hund i snor.

Det er endnu uvist, hvem der står bag hærværket, som Holbæk Kommune har besluttet at politianmelde.