Tre indbrud i samme nærområde

Med tre anmeldte indbrud i samme område og i stort set samme tidsrum, kunne det se ud til, at samme gerningsmand eller gerningsmænd har været på spil.

Men politiet kan ikke umiddelbart sige, at de tre indbrud er begået af samme person.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det er sket i samme område og tidsrum. Det ser dog også ud til, at det er relativt små værdier, der er stjålet, så det har nok handlet om, at nogen skulle skaffe noget hurtigt omsætteligt, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.