Se billedserie Advodan rykker ind i nye lokaler på Gl. Ringstedvej i Holbæk, hvor Revision og Rådgivningsgruppen i øjeblikket holder til.

Tre holder flyttedag

27. april 2018

Den 1. juli er store flyttedag i Holbæk, idet tre virksomheder flytter rundt indbyrdes.

Det drejer sig om advokatfirmaet Advodan på førstesalen i Kanalstræde 10, Dansk Boligforsikring på Bysøplads 1 og Revision & Rådgivningsgruppen på Gl. Ringstedvej 61.

Advodan har gennem længere tid været på udkig efter andre lokaler, og nu er det lykkedes på Gl. Ringstedvej, hvor Revision og Rådgivningsgruppen holder til i dag.

Her er der flere kvadratmeter at boltre sig på, og samtidig er der også flere parkeringspladser, hvilket længe har været et ønske hos advokaterne.

I første omgang rykker revisorerne sammen, så der også bliver plads til advokaterne, men det er meningen, at Revision og Rådgivning flytter ud, så snart der er fundet et passende sted at være.

Hos Advodan ser man frem til at rykke ind på Gl. Ringstedvej.

- Vi har været utroligt glade for at bo på førstesalen på Kanalstræde, og der er jo en unik udsigt - men de praktiske forhold skal også fungere for både medarbejdere og kunder, fortæller direktør og partner i Advodan, Steen Marslew i en pressemeddelelse.

Lokalerne i Kanalstræde kommer dog ikke til at stå tomme, for Dansk Boligsikring ind rykker ind her.

Virksomheden, der primært beskæftiger sig med ejerskifteforsikringer, har omkring 60 medarbejdere, og der er ikke længere plads til alle i Bysøstræde. Derfor er de blevet spredt på flere adresser.

- Vi glæder os rigtig meget til at flytte ind i Kanalstræde, hvor vi kan få samlet alle medarbejderne på én adresse igen, lyder det fra Jens Hamann, der er administrerende direktør hos Dansk Boligsikring, i pressemeddelelsen.

Hvem der flytter ind på Bysøplads, er endnu ikke afklaret.