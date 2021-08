Tre gange kørsel uden kort

Tre. Så mange gange på ligeså mange år er en 30-årig nu blevet stoppet af politiet uden at have et kørekort. Senest skete det lørdag klokken 11.45 på Holbækmotorvejen. Her blev manden offer for et rutinemæssigt stop fra politiet. Manden fra Kirke-Såby kunne dog ikke fremvise et kørekort, og det var der en god grund til. Det havde han nemlig fået frataget, og ikke lige fået igen.