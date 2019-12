Østre Landsret har skærpet straffen, så en 53-årig mand fra Holbæk Kommune nu skal tre år i fængsel for seksuelle krænkelser af sin steddatter, da hun var mellem ni og 14 år i perioden 1997 til 2002.

Send til din ven. X Artiklen: Tre års fængsel for voldtægt af stedddatter for mere end 17 år siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre års fængsel for voldtægt af stedddatter for mere end 17 år siden

Holbæk - 20. december 2019 kl. 16:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 53-årig mand fra Holbæk Kommune kommer til at holde jul bag tremmer, hvor han i øvrigt skal blive det næste lange stykke tid.

I tirsdags blev han ved Østre Landsret i København fundet skyldig i flere års seksuelt misbrug af sin steddatter så langt tilbage som i perioden 1997 til 2002, hvor pigen var mellem ni og 14 år gammel.

Det har nu, 17 år senere, kostet ham en dom på tre års ubetinget fængsel, og den 53-årige blev straks efter landsrettens afgørelse varetægtsfængslet indtil den egentlige afsoning kan begynde, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Det var den 53-årige selv, der havde bedt Østre Landsret om at se på sagen efter, at han i begyndelsen af marts i år ved Retten i Holbæk blev idømt to et halvt års fængsel for forskellige seksuelle krænkelser af steddatteren for mellem 17 og 22 år siden.

Han har hele tiden pure afvist at have forgrebet sig på steddatteren.

Hårdere straf Men Østre Landsret nåede ligesom byretten i Holbæk frem til, at den 53-årige mand er skyldig i overgrebene, der i flere tilfælde betragtes som voldtægter, fordi pigen var under 12 år gammel. Dermed er et overgreb i strafferetlig forstand voldtægt, uanset om der har været tale om samleje eller anden seksuel omgang.

Mens landsretten var enige med byretten i vurderingen af beviserne, mente dommere og domsmænd i Østre Landsret til gengæld, at den 53-årig stedfar skulle straffes hårdere.

Der blev lagt et halvt år til straffen, så han endte med en straf på tre års ubetinget fængsel. En dom, der ikke kan ankes, da landsretten er sidste instans.

- Min klient har nægtet sig skyldig, og det gør han fortsat. Men der er ikke flere muligheder nu, og han er meget påvirket af dommen, siger Linda Hebo Lange, der har været forsvarer for den 53-årige under ankesagen i landsretten.

Anmeldt efter lovændring Overgrebene på pigen skete primært i hjemmet i Holbæk Kommune, men i enkelte tilfælde er det også sket på mandens daværende arbejdsplads i slutningen af 1990'erne.

Hun blev blandt andet udsat for befølinger i skridtet, og stedfaren skal også have fået hende til at masturbere sit lem, ligesom han truede pigen med, at der ville ske hendes mor og søster noget, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.

Foruden den i dag 31-årige kvindes forklaringer har der også været fremlagt læge- og psykologjournaler som bevis i sagen. Desuden har et dagsbogsnotat, som kvindens nu afdøde mor skrev i 1998, indgået i sagen, fordi de alle omhandler muligt misbrug af kvinden, da hun var barn.

Blandt andet kom det frem under sagen, at hun i 1998 forsøgte at gøre omgivelserne opmærksom på misbruget.

Men først i 2018 anmeldte hun overgrebene til politiet. Det skete kort tid efter, at et bredt flertal i Folketinget havde vedtaget at afskaffe forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug af børn.

Selv om den aktuelle sag på det tidspunkt kunne være rejst uden lovændringen, var det dog debatten om fjernelsen af forældelsesfristen og fokus på de ofte meget gamle misbrugssager, der motiverede kvinden til at gå til politiet, fremgik det af byretssagen i Holbæk tidligere i år.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

relaterede artikler

Mand tiltalt for seksuelle krænkelser i 1990'erne 26. februar 2019 kl. 15:59