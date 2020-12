Tre år med gang i udskiftningsbænken

Ud af de 31 politikere, som blev valgt til Holbæk Kommunalbestyrelse i november 2017, har seks forladt kommunalbestyrelsen. Og tre andre har skiftet parti.

Nogle vil måske se det som et udtryk for, at man ikke kan regne med politikere.

Et andet bud kunne være, at politik er en hård branche, som kræver et godt helbred og en robust psyke. Og ikke mindst masser af tid.