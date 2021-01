Se billedserie »Afhentning af forudbestilte pakker, vent her og ring...«, står der på skiltet ved Pro Outdoors bagdør. Kunderne bestiller og betaler på nettet og kommer ikke indenfor i forretningen. Privatfoto.

Travlhed midt i nedlukningen

Holbæk - 18. januar 2021 kl. 20:30 Af af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I en tid hvor restriktioner og lukkede butikker er blevet en del af hverdagen, er der mange i detailhandlen, som har fundet på nye måder, at nå kunderne. Det fortæller chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård.

- Når man går en tur ned gennem byen, så er der meget stille og mange ledige parkeringspladser. Men der er også lys bag facaderne og aktivitet i mange butikker, selv om de har lukket. Det er mit klare indtryk, at aktiviteterne de fleste steder genereres gennem de digitale medier. Mange af de lokale forretningsdrivende har prioriteret at have en såkaldt omni-kanal, hvor man kan handle med dem på forskellige måder, både som fysisk butik, i en webshop eller på de sociale medier.

Jan Vestergård synes, at medlemmerne af Holbæk Byforum har forstået at tilpasse sig omstillingerne under corona-epedemien. Der er dog ingen regler uden undtagelse.

- Nogle er ikke fulgt med på det digitale område, og det kan godt ærgre mig lidt en lille smule, at de ikke har fremtidssikret deres butik i tide. Det kan naturligvis handle om, hvor mange ressourcer man har i den enkelte butik. Om det er en selv, det hele hænger på, eller om man har medarbejdere med digitale evner og interesse, som kan føre an, siger byforumchefen, som dog er fortrøstningsfuld, trods de mange restriktioner og den nuværende nedlukning:

- Rigtig mange butikker i Holbæk har heldigvis haft et godt 2020 og en god julehandel. Vi var allerede inden coronaen i gang med en Handl lokalt-kampagne i Holbæk Byforum, og jeg skal love for at borgerne har bakket op og støttet det lokale forretningsliv. Det tegner godt for fremtiden, siger byforumchefen.

Hos Pro Outdoor på Ahlgade er der trods nedlukningen stadig fuld bemanding og travlt med at ekspedere varer, som bestilles i webshoppen. Der er kunder i hele Danmark, som får leveret varerne derhjemme eller til en pakkeshop. 10-20 gange om dagen udleveres der også pakker ved forretningens bagdør. Pakker som er bestilt og betalt på nettet og afhentes i butikken af folk fra lokalområdet. Det fortæller indehaver Thomas Bastlund, som forklarer travlheden de seneste uger med, at vinteren omsider er kommet til Danmark.

- Vi har lige nu lidt mere travlt end på samme tid sidste år, hvor vi jo også havde åbent i den fysiske butik. Med til billedet hører dog, at vi sidste år havde ti grader og slagregn på det her tidspunkt og ingen udsigt til vintervejr. Som situationen er nu, er vi heldige, at det endelig er blevet vinter. Vi har mange sæsonvarer, som vi har akkumuleret gennem flere år. De sælger godt nu, forklarer han.

Foruden bestillingerne i webshoppen oplever Thomas Bastlund også, at mange kunder vælger at ringe og få hjælp over telefonen.

- Vi opfordrer til at man ringer og får en 'personal shopper', som kan hjælpe med indkøbene, enten via telefon eller FaceTime. På den måde kan vi tage kunderne med rundt i butikken og præsentere dem for udvalget, også de ting som endnu ikke er i vores webshop, forklarer Thomas Bastlund.

Pro Outdoor kan melde om godt salg både i efteråret og i ugerne op til jul:

- Der er jo blevet udbetalt 60 milliarder kroner i feriepenge. Folk kan ikke komme ud at rejse eller tage på skiferie, som de plejer. Man kan heller ikke gå ud at spise. Vi har været heldigt stillet, fordi danskerne har bevæget sig mere ud i naturen under coronaen og har købt udstyr til det formål. Hvis vi havde solgt festtøj, havde vi været skakmat, siger han.

Thomas Bastlund regner med, at restriktionerne vil blive forlænget efter den 7. februar og planlægger ud fra, at butikkerne først kan åbne igen en gang til marts måned.

- Jeg glæder mig lige som alle andre, til vi igen har normale tilstande. De kommende to måneder kommer til at blive hårde, slutter han.