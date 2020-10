Se billedserie Hoteldirektør Stine Sommer Gejel Knudsen, ser tilbage på dette forår og den forgangne sommer med blandede følelser. Foto Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Travlhed med coronafokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Travlhed med coronafokus

Holbæk - 14. oktober 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

På Hotel Strandparken er der travlhed, både i forhold til det forventede efterårsprogram med afholdelse af kurser, konferencer og møder, men også på selskabssiden, hvor arrangementskalenderen vidner om, at alle de planlagte fester fra foråret er udskudt til efteråret eller til næste forår.

- Vores arrangementskalender er blevet ændret med mange nye datoer, men det må vi forholde os til og følge alle gældende regler, fortæller hoteldirektør, Stine Sommer Gejel Knudsen, da avisen besøger Hotel Strandparken.

Hoteldirektøren kan berette om et meget mærkeligt år, hvor sommeren forsvandt som dug for solen, efter en lang periode med tomhed og stilhed.

- Vi var kun tre personer til stede under corona-nedlukningen, og efterfølgende gik vi fra at have »ingenting« i bogen, fordi alt skulle aflyses eller flyttes, og til at have rygende travlt, da landet åbnede igen. For danskerne holdt ferie i Danmark, blandt andet i Holbæk, forklarer Stine Sommer Gejel Knudsen, der ser tilbage på dette forår og den forgangne sommer med blandede følelser.

- Vi har måttet gentænke vores personalesammensætning og opgavefordeling, så vi nu hjælper hinanden mere på tværs af organisationen og arbejdsområderne, tilføjer hun.

I forhold til servering af mad i restauranten er der også kommet nye vaner og krav.

- Vi har sprit alle vegne, og handsker liggende fremme, så man ikke behøver at røre ved noget. Der ud over er vi begyndt at portionsopdele retterne, så det er mere tilgængeligt for gæsterne. Vi gør også meget ud af at forklare om afstand og så videre. Ved selskabsservering er alt også portionsopdelt, tilføjer hun.

Hotel Strandparken overlever coronakrisen, med de nødvendige tiltag og omstruktureringer der skal til, for at få alting til at fungere.

- Vi ser fremad og er blevet en del klogere, men er forberedt på yderligere restriktioner, som vi selvfølgelig ikke håber, at der kommer, slutter hoteldirektøren.