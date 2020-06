Travlhed hos anlægsgartner

- Jeg har mange trofaste kunder som jeg har haft i mange år, og hvis kræfter rækker til det almindelige vedligehold af deres have, men ikke til større anlægsprojekter. Derfor er det naturligt for dem at spørge mig om jeg kan hjælpe dem med eksempelvis en ny terrasse, og det glæder mig at se deres begejstring over det færdige produkt. I øjeblikket er der stor efterspørgsel på netop terrasser, for folk vil gerne have et godt udgangspunkt for at kunne nyde sommeren, slutter Jacob Kjærsgaard.