Travlhed hos The Food Factory

- Lige nu er der mest efterspørgsel på vores bagels, hvor jeg opfatter, at det i København er salaterne, der er det mest populære. Måske vil det også se sådan ud her i The Food Factory om et års tid, siger Ali Garossi og uddyber: - Det er begyndt at gå op for folk, at man godt kan blive mæt af vores salater, der bygges op som et helt måltid. Det er sundt, og man bliver mæt på en let måde, og så holder mæthedsfornemmelsen længe.