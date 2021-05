Brorfelde Observatoriums værkstedsbygning med det karakteristiske tårn er ved at blive ombygget til velkomstcenter. Pengene er dog sluppet op, men politikerne finder restbeløbet i et trafiksaneringsprojekt. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Trafikpenge til restaureringsprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafikpenge til restaureringsprojekt

Holbæk - 14. maj 2021 kl. 14:09 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Håndværkerne har længe huseret i værkstedsbygningen, der ligger lige ved siden af den lille parkeringsplads på Brorfelde Observatorium.

En større restaurering af bygningen er i gang, og det er meningen, at stedet skal bygges om til et velkomstcenter med billetsalg, udstillingslokaler og cafe.

Men nu er man løbet ind i problemer. Der er simpelthen ikke penge til at gøre arbejdet færdigt.

Restaureringsarbejdet var i første omgang budgetteret til en samlet pris på 15,9 millioner kroner, og heraf besluttede politikerne i 2019 at betale 5,9 millioner kroner, mens de resterende 10 millioner kroner kom fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Den A. P. Møllerske Støttefond.

Men der er dukket uforudsete udgifter op, og samtidig har hele corona-situationen betydet, at ting har været dyrere end forventet.

Så derfor mangler der nu 1,6 millioner kroner, hvis restaureringsprojektet skal gøres færdigt.

Penge fra trafikken Nu ser det dog ud til, at pengene er fundet.

I budgettet for 2021 har kommunalbestyrelsen afsat to millioner kroner til trafiksanering af krydset Ringstedvej/Brorfeldevej.

Dette projekt kan af forskellige årsager ikke sættes i gang før til næste år.

Og derfor foreslår forvaltningen, at de manglende 1,6 millioner kroner tages her, og at man så kigger på finansieringen af trafiksaneringsprojektet senere.

- Når nu arbejdet med værkstedsbygningen er i gang, skal det gøres færdigt. Derfor er det oplagt, at vi i første omgang henter pengene i trafiksaneringsprojektet, fortæller Ole Hansen (S), der er formand for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune.

Selv om politikerne i udvalget for kultur og fritid har sagt ja til at flytte pengene fra trafiksaneringen til restaureringsarbejdet af værkstedsbygningen på Brorfelde, så er det ikke sikkert, at det ender sådan.

Sagen skal således behandles i både økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, inden der gives endeligt grønt lys.

Ejes af kommunen Det er Holbæk Kommune, som ejer Brorfelde Observatorium.

Og siden 2014 har kommunen restaureret udvalgte bygninger og hele naturområdet på observatorie-bakken.

Arbejdet er kommet i stand med god hjælp fra forskellige fonde.

Blandt andet har støtte fra Lundbeckfonden og Augustinus Fonden betydet, at observatoriet har kunnet åbne Discovery Dome med den store stjernekikkert.