De seks lyskryds på Valdemar Sejrsvej - fra Havnevej til L.C. Worsøesvej - bliver udskiftet til radarstyrede anlæg for at sikre en mere glidende trafik. Foto: Thomas Olsen

Trafikken skal glide bedre

Holbæk - 23. juli 2020 kl. 15:59 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er udsigt til, at trafikken på en af hovedfærdselsårerne i Holbæk by, Valdemar Sejrsvej, kan komme til at glide bedre. Det skyldes, at der er udsigt til, at signalanlæggene udskiftes, så de bliver radarstyrede.

Projektet er blandt dem, som Holbæk Kommunalbestyrelse i februar i år frigav i alt otte millioner kroner til. De otte projekter er nogle af de højest prioriterede i trafiksikkerhedsplanen 2020-2025, som kommunalbestyrelsen vedtog i december 2019.

Der er afsat 2,1 millioner kroner til opgaven på Valdemar Sejrsvej. Det gælder strækningen fra Havnevej i nord til L.C. Worsøesvej i syd. Her er der seks signal­anlæg og et vigepligtsreguleret kryds (ved Slotsvolden).

Det fremgår af den seneste trafiksikkerhedsplan, at Valdemar Sejrsvej flere gange har været udpeget med uheldsbelastede kryds i tidligere trafiksikkerhedsplaner. Baggrunden er, at der sker mange uheld med kørsel frem for rødt lys og vige­pligtsforseelser.

Trafikken fra sideveje måles - Med radarstyrede signal­anlæg måles trafikken fra sidevejene med et kamera, der kan »se« både cyklister, gående, biler og lastbiler. Dermed sikrer man, at der ikke sker trafikophobning, og vi forventer, at det giver en mere glidende trafik, forklarer Lars Brandt Christensen, der er projektleder i Holbæk Kommune Byggeri og Infrastruktur.

Det ventes, at opgaven sendes i udbud i august, så der kan bydes i løbet af efteråret.

Der findes allerede radarstyrede signalanlæg flere steder i Holbæk Kommune.