Kalundborgmotorvejen slutter nu ved Knabstrup Møllebakke og Knabstrupvej, der ligger lige uden for billedet. Holbæk Kommune ønsker to østvendte ramper, når de lokale veje skal føres over den kommende forlængelse af motorvejen. Foto: Per Christensen

Trafik ved ny motorvej undersøges

Holbæk - 07. juni 2021 kl. 15:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk Kommune vil bruge 50.000 kroner på at få udarbejdet en ekstern trafikanalyse for at få belyst forholdene i Jyderup, før forlængelsen af Kalundborgmotorvejen besluttes.

I hvert fald har klima- og miljøudvalget på sit møde i sidste uge indstillet til økonomiudvalget, at trafik­analysen udarbejdes. Sagen skal til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen.

Holbæk Kommune vil gerne være på forkant, når vejforløbet skal besluttes, og det kan ske via en dialog med Vejdirektoratet. Det gælder ikke mindst tilslutningerne ved Jyderup, som kommunalbestyrelsen også behandlede ved sit møde i april.

I maj havde administrationen møde med Lokalforum Jyderups trafikgruppe om de ændringer, som er planlagt ifølge Vejdirektoratets VVM-undersøgelse tilbage fra 2012. Det giver i lokalområdet anledning til en del tvivl om afviklingen af trafikken nord og syd for den kommende motorvej.

Vejdirektoratet lægger op til, at to de nuværende fire tilslutninger fra rute 23 til Jyderup nedlægges. Det er tilslutningerne ved Holbækvej og Industrivej, der står til at blive sløjfet. Derefter vil der være tilslutningerne ved Cementvejen i øst og Amtsvejen i vest tilbage.

Formålet med at få udarbejdet analysen af en ekstern rådgiver er at skabe et kvalificeret grundlag for en dialog med Vejdirektoratet om, hvordan trafikken bedst afvikles, når motorvejen etableres.

Desuden kan der ved Knabstrup Møllevejs krydsning med motorvejen ved Knabstrup være behov for at ændringer i forhold til den trafikafvikling, som er skitseret i Vejdirektoratets VVM-undersøgelse fra 2012.

Holbæk Kommunes administration har haft kontakt med Vejdirektoratets projektleder vedrørende den kommende forlængelse af Kalundborgmotorvejen.

Meldingen er, at VVM-­undersøgelsen fra 2012 formentlig skal revideres, hvis det besluttes at sætte gang i arbejdet med etapen fra Dramstrup til Kalundborg.

Hvis Vejdirektoratet ikke pålægges at indlede projektet fra en bestemt side, mener Holbæk Kommune, at det vil være oplagt at starte med strækningen ved Knabstrup. Som det ser ud nu, slutter Kalundborgmotorvejen i krydset ved Knabstrup Møllebakke og Knabstrupvej. Her er der sket flere uheld, og noget tyder på, at bilisterne ikke får sænket farten til de tilladte 70 kilometer i timen, når de kommer fra motorvejen og kører frem mod krydset. Ifølge den tidligere VVM-undersøgelse skal vejen med den lokale trafik føres over den kommende motorvej.

Holbæk Kommune mener, at det vil give en bedre afviklingen af trafikken fra Knabstrup, hvis der samtidig anlægges to østgående ramper, når Knabstrup Møllebakke føres over motorvejen. Dermed vil trafikanterne til og fra Knabstrup ikke skulle køre til tilslutningsanlæggene i Mørkøv eller via den gamle udgave af Skovvejen ved Nr. Jernløse.

- De to lokalfora har gode forslag til løsninger. Og når vi får en ekstern undersøgelse får vi et bedre grundlag, når vi inviteres ind til bordet med trafikordførerne og Vejdirektoratet, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget.