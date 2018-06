Træskibs Sammenslutningen holdt senest sit pinsestævne i Holbæk i 2013.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Træskibsejere ser frem mod Skvulp

Holbæk - 10. juni 2018

Der er godt nok stadigvæk et år til, men når Skvulp afvikles i pinsen 2019, bliver det som tidligere omtalt i Nordvestnyt i et samarbejde med Træskibs Sammenslutningen.

I 47 år har foreningen arrangeret et stævne i pinsen i havnebyer rundt om i Danmark, og næste år lægger formentlig et sted mellem 60 og 80 både til i Holbæk - minimum.

- Det glæder vi os meget til. Vi har jo tidligere været her i Holbæk, og det er jo altid dejligt, fortæller Merete Ettrup, der er forretningsfører i Træskibs Sammenslutningen og selv bor i Holbæk.

Hun forklarer, at når foreningen mødes i en havneby, så bliver der altid lavet forskellige aktiviteter for de mange nysgerrige, der plejer at dukke op for at se de mange skibe, der spænder lige fra joller til store sejlskibe.

- Der bliver mulighed for at komme ombord på flere af skibene, og der bliver arrangeret sejlture med et par af dem. Men vi har jo af gode grunde slet ikke programmet klar endnu, og så foregår Skvulp jo også samtidig, fortæller hun.

Merete Ettrup ser frem til, at Træskibs Sammenslutningens pinsestævne bliver afviklet sammen med Skvulp.

- Festivalen har jo et maritimt indhold, og derfor har vi været rigtig ærgerlige over, at vi ikke har kunnet være med de tidligere år, fordi vores stævne jo også ligger i pinsen. Og det har vi trods alt holdt i 47 år, så det er ikke sådan lige at ændre på, fortæller Merete Ettrup.