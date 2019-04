Molly Hawk - der her er fotograferet, mens den lå i Holbæk Havn - står til at blive hugget op om en-to uger, efter at Holbæk Kommune har erklæret den for efterladt. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Træskib bliver snart hugget op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træskib bliver snart hugget op

Holbæk - 05. april 2019 kl. 14:19 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af det gamle træskib Molly Hawk og Holbæk Kommune er stort set ikke enige om noget som helst i forbindelse med skibets tilstedeværelse i havnen i Holbæk og den seneste knap halvanden måned i Orø Havn.

Den seneste besked, der er sendt i onsdags fra Holbæk Kommune til ejeren, Bent A. Jespersen, Sorø, er ganske klar: Skibet erklæres for efterladt, og der er indgået en aftale med en entreprenør om, at skibet bliver hugget op inden for en-to uger.

Dagbladet Nordvestnyt skriver fredag, at det er fem måneders uenigheder om skibet, der ser ud til at ende på denne måde. Skibet har siden 17. februar ligget i Orø Havn, hvor det blev bugseret til fra Holbæk på foranledning af havnemesteren i Holbæk gl. Havn.

Molly Hawk har siden 1. november 2018 været ejet af Bent A. Jespersen, Sorø, via en forening. Hans udlægning af sagen er, at han fra starten fik en aftale med havnemester i Holbæk gl. Havn, Lars W. Hansen, om, at skibet indtil videre kunne ligge vederlagsfrit i havnen.

Han mener derfor ikke, han burde betale de 7468 kroner, som han er blevet opkrævet i gæsteleje af Holbæk Kommune. Han har alligevel indgået en afdragsordning med kommunen om at afdrage med 400 kroner om måneden.

Han fortæller, at skibet kan sejle ved egen hjælp, blandt andet efter han ifølge oplysningerne har ofret cirka 30.000 kroner på blandt andet gearene og startbatterier siden overtagelsen.

Da ejeren ikke fik fjernet Molly Hawk fra havnen i Holbæk - sådan som havnemesteren forklarer, at han havde bedt om gentagne gange - endte det med, at havnemester Lars W. Hansen søndag den 17. februar fik bugseret skibet fra Holbæk til Orø Havn.

Bent A. Jespersen mener, der var frist til dagen efter til at fjerne skibet.

- Da jeg kom den 18. februar, var hun væk. Jeg fik først dagen efter at vide, at hun var bugseret til Orø. Jeg vil ikke tage ansvar for, at hun ligger på Orø. Og jeg vil ikke finde mig i, at kommunen truer med at hugge hende op uden en dommerkendelse. Hvis det sker, kommer der et erstatningskrav, bedyrer Bent A. Jespersen.

Havnemester Lars W. Hansen har kørt sagen fra kommunens side. Hans seneste mail fra i går, torsdag, til Bent A. Jespersen giver vist en meget god opsummering af, hvordan havnemesteren har oplevet forløbet.

»Jeg er simpelthen så træt af dit pladder og vrøvleri. Du har ikke overholdt en eneste aftale. Derfor er vi nu havnet i denne situation, hvor vi bliver nødt til at fjerne dit fartøj«, skriver Lars W. Hansen. Senere i går sendte Bent A. Jespersen så en mail til havnemesteren, som han beder om at formulere sig i ordentlige vendinger.

Lars W. Hansens overbevisning er, at han og kommunen hele vejen igennem har kommunikeret klart, og han afviser Bent A. Jespersens forklaring, blandt andet om at han havde en frist til den 18. februar til at fjerne skibet fra Holbæk.

- Vi sagde, vi ikke var så nøjeregnende med leje, hvis skibet var væk inden for kort tid. Han sagde hele tiden, at »i næste uge« bliver skibet fjernet. For at statuere et eksempel fik jeg Molly Hawk slæbt til Orø. Der var en frist hver uge fra november til at fjerne skibet, siger Lars W. Hansen.

Han tilføjer, at det bedste vil være, hvis Bent A. Jespersen sørger for at fjerne skibet fra Orø, inden det bliver hugget op. Ellers vil ophugningen ske, og regningen vil blive sendt til ejeren. Bent A. Jespersen afviser kategorisk, at han selv vil sørge for at fjerne skibet fra Orø.