Sportsbyens Træningscenter i Holbæk Sportsby er et af de lokale centre, hvor træningen er sat på stand by. Foto: Peter Andersen

Artiklen: Træningen er sat på stand by

Træningen er sat på stand by

Træning skal holdes ved lige. Men det bliver ikke nødvendigvis i et af træningscentrene i Holbæk. Nogle af dem lukker nemlig i en periode, andre skærer ned på aktiviteterne som følge af kampen mod corona-virus.

Loop er et af de centre, der er lukket. Det skete allerede torsdag klokken 12. Et andet er Sportsbyens Træningscenter i Holbæk Sportsby. Fitness World, landets største fitnesskæde, har lukket alle sine centre.

I Go2Fitness er man i gang med at lukke ned, og hos Multi Motion har man lukket for hold-træningen, men der er fortsat mulighed for individuel træning.