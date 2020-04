Se billedserie Lidt flere får mulighed for genoptræning i Holbæk Kommunes Sundhedscenter. Men genåbningen af dele af sundhedsvæsnet ændrer ikke meget på den linje, kommunen har kørt under coronakrisen. De fleste skal fortsat skærmtræne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Træning fortsætter i egen stue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træning fortsætter i egen stue

Holbæk - 20. april 2020 kl. 07:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Og så gør du sådan, når du bøjer i knæ og hofte, lyder det fra skærmen. Sådan har det lydt hos lidt flere end normalt under coronakrisen i Holbæk Kommune. Og den nødvendige genoptræning og rehabilitering fortsætter et stykke tid endnu i egen stue for de fleste.

Det ændrer ikke meget i Holbæk Kommune, at regeringen i samarbejde med regioner og kommuner har aftalt at genåbne for dele af sundhedsvæsenet. Det gælder blandt andet genoptræning og rehabilitering, men ikke for holdtræning.

- Vi vidste godt fra start, at vi ikke kunne lukke helt ned. Så al nødvendig genoptræning fortsatte, men via skærm for de fleste. Det ændres der ikke på, for der må ikke holdtrænes endnu. Vi holder den linje, vi hele tiden har haft og fortsætter med skærmtræningen. Enkelte har også fået og får hjælp til træning i deres hjem, forklarer chef for Aktiv hele livet, Charlotte Larsen.

Nogle har fået besøg af en terapeut for at se, hvordan det går med træningen via skærm for at se, om der er fremskridt, tilføjer hun. Det ændres der heller ikke på.

Borgere med brug for specielle træningsmaskiner har været forbi Sundhedscentret, men altid kun én borger og én terapeut ad gangen.

-Det vil flere få mulighed for, men igen kun én til én. Vi skal have fordelt tider, terapeuter og borgere, så vi kan overholde krav til afstand og hygiejne, understreger Charlotte Larsen.