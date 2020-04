Per Vanman: - Vi er modne mennesker og vant til at tage hensyn til hinanden og endnu mere under de foreliggende forhold. Foto: Jørgen Juul

Træner, men holder fast i aflysninger

Holbæk - 28. april 2020 kl. 15:28 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række foreninger er nu i gang igen efter at Holbæk Kommune har genåbnet en række kommunale idrætsanlæg fors udendørs aktiviteter. Det gælder for eksempel krolf-klubberne. Men selv om træningen nu er i gang og aktiviteterne genoptaget ud fra de corona-regler, der nu en gang gælder, holder krolfklubberne fast i aflysningen af to større, lokale arrangementer, der efter planen skulle finde sted i juni og august, nemlig Knabstrup Open og Holbæk Open. I forbindelse med Holbæk Open spilles der under normale omstændigheder også om Holbæk-mesterskabet.

- Men vi fastholder aflysningerne på Holbæk Fælled og i Knabstrup på baggrund af de restriktioner, vi allerede har nu i idrætternes genopstarts-fase. Vi må forudse, at de delvis vil blive opretholdt, siger Per Vanman fra Knabstrup, der er formand for De samvirkende krolfklubber i Holbæk Kommune.

Til gengæld er der altså gang i spillet på klubbasis, for eksempel i Knabstrup.

- Vi begyndte i fredags, og der vil blive spillet mandag, onsdag og fredag indtil videre. Men det er jo ikke med adgang til toilet og håndvask. Vi er modne mennesker og vant til at tage hensyn til hinanden og endnu mere under de foreliggende forhold. Vi indbyder alle, der har lyst til at stifte bekendtskab med krolf til at være med, siger Per Vanman.

