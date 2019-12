Også i næste måned vil »Karen Orø« sejle med biler og passagerer, da det først bliver til januar næste år, at færgen tages ud af drift for at blive ombygget til ren eldrift.Foto: Peter Andersen

Trækfærge venter et år med eldrift

Trækfærgen sejler mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred. I sommer fortalte Michael Kousted, direktør hos Østre Færge, at planen var at færgen skulle ombygges til ren eldrift.

Det bliver først om et år, at trækfærgen hos Østre Færge A/S bliver taget ud af drift i 16 dage for at blive ombygget til eldrift. Det er ikke blevet nået at få alle forhold på plads til, at det kan nås i denne omgang.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her