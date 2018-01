Se billedserie Realskolens Teatersal var pyntet med balloner, der hang ned fra loftet, da der søndag eftermiddag var Nytårskoncert. Foto: Mie Neel

Traditionsrig nytårskoncert

Holbæk - 14. januar 2018 kl. 19:11 Af Kaj Ove Jensen

Det er i høj grad et fast publikum, der køber billet til Holbæk Musikalske Aftener. Og et af de sikre indslag blandt årets fem arrangementer er Nytårskoncerten.

Den blev holdt søndag eftermiddag i Realskolens Teatersal på Absalonsvej i Holbæk. De cirka 400 tilhørere blev heller ikke skuffet, for de tre deltagende ensembler leverede en række velkendte og swingende numre.

I første halvdel lagde Holbæk Byorkester under ledelse af dirigent Robert Bang for med blandt andet Radetzky March, Persisk March og Tritsch-Tratsch Polka.

Holbæk Sangkor med dirigent Morten Føns-Sønderskov og pianist Arvid Hansell fulgte efter med blandt andet to sange fra Løvernes Konge, nemlig Hakuna Matata og Can You Feel the Love Tonight, Det var en lørdag aften og Bridge Over Troubled Water.

Sangkoret sang også for på Vær velkommen, Herrens år, som var fællessang med salen inden pausen.

Anden halvdel af Nytårskoncerten stod Holbæk Garden for under ledelse af dirigenterne Kasper Goth og Silas Serner. Gardens tambourkorps og orkester skiftedes til at spille. Det var blandt andet Selections from Grease og Blame It on the Bossa Nova.

Til sidst var der fælles optræden af byorkestret og garden, der spillede til fællessangen Tak for alt i det gamle år. Og traditionen tro satte de to ensembler et effektfuldt punktum med Champagnegaloppen.