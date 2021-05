Holbæk- og RegstrupSpejderne har lavet en midlertidig raftebro der, hvor den ene af de to tovbroer skal krydse åen. Privatfoto

Tovbroer skal forbinde Grønne Hjerte

Nu har de fået samlet penge sammen til to tovbroer, som skal gå over Regstrup Å og kæde områderne i Grønne Hjerte sammen.

Den ene tovbro bliver V-formet og skal krydse åen fra Grønne Hjerte-grunden ved bålpladsen og til Drivkraften, som er et område, der blev erhvervet tilbage i 2019.

- Denne bro bliver lidt mere udfordrende at benytte for både børn og voksne. Samtidig kan den være med til at stimulere børnenes fantasi, forklarer gruppeleder Jimmy Singerholm.