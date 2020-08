Tour-udsættelse: Holbæk regner fortsat med at være på ruten i 2022

Det har ligget i kortene i et stykke tid, og mandag blev det så officielt bekræftet, at den planlagte danske start på cykelløbet Tour de France i 2021 bliver udsat til 2022.

Dermed fastholder København rollen som startby, ligesom de øvrige danske start- og målbyer fortsat kan se frem til at lægge asfalt til det internationale etapeløb, men altså et år senere end oprindeligt planlagt.

- Vi har i et stykke tid været opmærksomme på, at det kunne ske, men jeg forventer ikke, at det får betydning for Holbæk Kommunes rolle som gennemkørselskommune, siger Brian Ahlquist mandag eftermiddag.

I pressemeddelelsen fra Grand Départ Copenhagen fremgår det, at de danske tour-arrangører ikke forventer ændringer for de tre planlagte danske etape. De fem start- og målbyer har givet »fuld opbakning« til udsættelsen, og nu skal det nationale tour-sekretariat have »en dialog med de otte gennemkørselkommuner om de ændrede datoer«, hedder det i mandagens pressemeddelelse.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) siger mandag eftermiddag til sn.dk, at Holbæk Kommune er blevet orienteret om, at udsættelsen kun omfatter tidspunktet og ikke ændrer på ruten.

- Vi har jo allerede sat pengene af, så jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at vi ikke kan rykke det til 2022. Og det er måske meget godt, hvis starten i 2021 ville være blevet klemt af EM i fodbold og OL. Så havde vi måske ikke fået så meget ud af det, som man kunne ønske sig, siger Ole Hansen.

Dermed henviser han til, at corona-pandemien har medført udsættelse af netop herrernes EM i fodbold og de Olympiske Lege i Tokyo, som skulle have været afholdt i år, til næste sommer. Dermed er den internationale sportskalender for 2021 pludselig tætpakket. Det har ført til et ønske fra den franske Tour de France-arrangør om at fremrykke næste års tour-start, men det vil kollidere med, at København er vært for nogle kampe ved EM-slutrunden.

Borgmester Christina K. Hansen deler sin partifælles synspunkt.

- Naturligvis er det ærgerligt, at Touren ikke kommer til Holbæk Kommune i 2021, men når det er sagt, er der den fordel, at det får lov til at fylde mere nu, hvor det ikke ligger samtidig med EM. Vi vil sørge for, at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv til en stor folkefest i 2022 og glæder os til at tage imod touren, siger borgmesteren til sn.dk.