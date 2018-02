Tour de Sjælland starter i Jyderup for sjette gang

Bag løbet står en gruppe cykelmotionister fra Jyderup og omegn. De dannede for seks år siden en non profit forening, som via forskellige motionscykel-events har til formål blandt andet at samle penge ind til velgørende formål. Og overskuddet på touren går således til Cystisk Fibrose Foreningen. Planlægningen med den sjette »tour« har været i gang siden sensommeren, og årets rute i den sjællandske natur er fastlagt.

Tilmeldingen er nu åben, og den frivillige træning starter i marts. Alle kan være med, man behøver ikke at være supermotionist for at deltage i Tour de Sjælland. De 75 ryttere cykler i seks-syv grupper, som kører i forskellige hastigheder. På selve »touren« er der et hjælperteam med, som står klar med depoter for cirka hver 50 kilometer. Der overnattes på vandrerhjem.